Muricy assina por 3 anos, vai ao CT e inicia trabalho no São Paulo

Muricy Ramalho iniciou, oficialmente, neste domingo seu trabalho como coordenador de futebol do São Paulo. O agora dirigente foi ao CT da Barra Funda, onde assinou um contrato de três anos para exercer o cargo ao qual foi contratado pelo presidente Julio Casares, com quem se encontrou no local.

Ele vai atuar no dia-a-dia entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria do São Paulo, além de buscar a aproximação entre os profissionais e as categorias de base. E o contrato firmado neste domingo possui uma cláusula que o impede de trabalhar como treinador no clube, em ação para evitar especulações.

Muricy foi oficializado no cargo no sábado, apenas um dia após a posse de Casares na presidência do São Paulo. E eles se encontraram neste domingo no CT da Barra Funda, onde também estavam presentes outros membros da diretoria. O ex-treinador ainda esteve em contato com Fernando Diniz, o atual técnico da equipe.

Agora de volta ao São Paulo, Muricy trabalhou pelo time pela última vez como técnico entre setembro de 2013 e 2015. Na sequência, treinou o Flamengo por apenas 25 jogos e se afastou por conta de um problema de saúde. Depois foi contratado pelo Grupo Globo para ser um dos comentaristas do SporTV e da Globo.

Muricy, hoje com 65 anos, foi jogador do clube durante quase toda a década de 1970. Como técnico, faturou três títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2008. E dias antes da eleição de Casares, Muricy encerrou o trabalho como comentarista no Grupo Globo para assumir um cargo na diretoria.

O São Paulo treinou na manhã deste domingo no CT da Barra Funda, na preparação para o duelo de quarta-feira com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

