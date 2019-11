Muralha pega pênalti, Coritiba empata com Figueirense e sobe para 3º na Série B

O Coritiba superou um pênalti adverso e uma expulsão ainda no primeiro tempo para empatar com o Figueirense por 1 a 1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na noite desta sexta-feira, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Muralha defendeu a penalidade, marcada após falta que gerou a exclusão de Diogo Mateus.

O resultado não foi dos melhores para ambos os times. O Coritiba até subiu, provisoriamente, para o terceiro lugar, com os mesmos 54 pontos do Atlético-GO que jogará no sábado ante o CRB, em Maceió (AL) – o time paranaense tem mais vitórias que o rival goiano.

O Figueirense, por sua vez, desperdiçou mais uma vez em casa a chance de deixar a zona de rebaixamento. Parou nos 35 pontos e segue na 17ª colocação, a primeira dentro da zona da degola. Tem a mesma pontuação do Londrina, primeiro fora da zona de risco, mas os paranaenses vencem no número de vitórias (10 a 6).

O primeiro tempo foi agitado no Orlando Scarpelli, apesar da falta de gols. A principal chance dos visitantes foi a bola na trave de Giovani aos 24 minutos. Ele bateu cruzado e quase fez.

Aos 37 minutos, o Figueirense teve um pênalti a favor em que Diogo Mateus, do Coritiba, foi expulso. Fellipe Matheus, no entanto, bateu a penalidade máxima no meio e Alex Muralha defendeu com os pés.

No segundo tempo, o Coritiba abriu o marcador mesmo com um homem a menos em campo. Juan Alano tocou para Robson, que enganou Luis Ricardo e o goleiro Pegorari de uma só vez, e teve só o trabalho de empurrar para as redes.

O Figueirense não deixou por menos e empatou aos 23 minutos. Rafael Marques pegou uma bola rebatida e mandou um sem pulo para vencer Muralha. O time da casa seguiu em cima até o apito final, mas não conseguiu a virada.

Agora, o Figueirense voltará a campo na próxima terça-feira, às 20h30, quando visitará a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 35ª rodada. O Coritiba, por sua vez, enfrentará o Brasil de Pelotas no mesmo dia, mas às 19h15, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 1 CORITIBA

FIGUEIRENSE – Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Pereira e Conrado; Patrick (Jefferson Renan), Betinho e Fellipe Mateus (Guilherme); Breno, Robertinho (Gustavo Poffo) e Rafael Marques. Técnico: Pintado.

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni (Serginho); Robson, Kelvin (Felipe Mattioni) e Rodrigão (Igor Jesus). Técnico: Jorginho Campos.

GOLS – Robson, a 1 minuto, e Rafael Marques, aos 23 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Alemão, Betinho, Conrado (Figueirense); Diogo Mateus, Giovanni, Rodrigão (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Diogo Mateus (Coritiba).

RENDA – R$ 89.130,00.

PÚBLICO – 5.727 total.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).