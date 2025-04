Mural em Roma ironiza presença de líderes em funeral do Papa

VATICANO, 24 ABR (ANSA) – Um mural criado pela artista de rua Laika no centro histórico de Roma ironizou a esperada presença de dezenas de líderes mundiais no funeral do papa Francisco, marcado para o próximo sábado (26).

A imagem retrata o finado pontífice, com uma auréola na cabeça, lendo uma lista de convidados que inclui os nomes dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Argentina, Javier Milei, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, além dos ministros italianos Matteo Salvini (Infraestrutura e Transportes) e Matteo Piantedosi (Interior), ambos conhecidos por políticas anti-imigração.

“Mas quem convidou essas pessoas?”, questiona Francisco no mural de Laika, que surgiu em um muro na rua Nicolò Piccolomini, a cerca de dois quilômetros do Vaticano.

O funeral do Papa acontecerá às 10h (5h em Brasília) de 26 de abril, na Basílica de São Pedro, e deve contar com a presença de pelo menos 170 delegações estrangeiras. (ANSA).