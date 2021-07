Mural de Marcus Rashford ganha mensagens de carinho e apoio após vandalização racista Atacante da seleção inglesa foi um dos principais alvos de ataques racistas após derrota da Inglaterra nos pênaltis na final da Eurocopa

Os atletas da seleção inglesa Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram vítimas de ataques racistas após perderem pênaltis na decisão da Eurocopa deste domingo. Rashford chegou a ver um mural feito em sua homenagem em Manchester (ING) ser vandalizado com mensagens racistas durante a madrugada. Nesta segunda-feira, contudo, fãs do atacante do Manchester United cobriram o vandalismo com mensagens positivas.

Os xingamentos racistas foram cobertos com mensagens dos moradores da cidade como “nós te amamos”, “herói” e “vermelho ou azul, Manchester te ama” – lembrando a rivalidade entre Manchester United (vermelho) e Manchester City (azul) que cobre a cidade.

Em suas redes sociais, o atacante falou sobre a frustração de não ter convertido sua cobrança e se desculpou com os torcedores ingleses. Rashford ainda acrescentou afirmando que não se desculpará por quem é.

O empate em 1 a 1 entre Inglaterra e Itália no tempo regular e na prorrogação levaram a final da Eurocopa para os pênaltis, onde os italianos levaram a melhor por 3 a 2.

