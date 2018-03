Mural de beijo entre Salvini e Di Maio é pintado em Roma

ROMA, 23 MAR (ANSA) – Dois polêmicos murais foram pintados na noite desta quinta-feira (22) em Roma, na Itália. Um retrata um beijo entre o líder antissistema do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, e o secretário da Liga, Matteo Salvini, enquanto o outro traz a imagem da líder do Irmãos da Itália (FDI), Giorgia Meloni, com um bebê africano em seus braços.

O primeiro apareceu na Via del Collegio Capranica, no centro de Roma. O mural retrata Salvini e Maio se beijando atrás de um coração vermelho. Há ainda a marca “Tvboy”, assinatura de um artista de rua italiano. O outro mural retratando Meloni foi pintado perto do prédio do Senado italiano, também no centro da cidade eterna. A líder do FDI herdou parte do espólio ideológico do fascismo.

Meloni se pronuncia contra as leis raciais, mesmo evitando abordar o tema diretamente.

Uma equipe de carabineiros está no local investigando o caso.

Além disso, um plano de segurança foi acionado na região para evitar qualquer tipo de manifestação. Nesta sexta, acontece a abertura da legislatura na Itália, onde serão realizadas as eleições para presidente da Câmara e do Senado. (ANSA)