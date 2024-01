Munique rende homenagem a seu ‘Kaiser’, Franz Beckenbauer

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/01/2024 - 14:23 Para compartilhar:

No dia seguinte ao anúncio da morte de Franz Beckenbauer, o povo de Munique começou na manhã desta terça-feira (9), apesar do inverno rigoroso, a render homenagem a seu ‘Kaiser’, lenda do futebol alemão e fonte de inspiração para diversas gerações.

Apesar de o termômetro marcar -8ºC, vários fãs foram à Säbener Strasse, sede do Bayern de Munique, clube em que Beckenbauer se tornou ídolo, com três títulos da Copa dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões da Europa), em 1974, 1975 e 1976.

“Em 1990, quando se tornou campeão mundial como técnico, aqueles minutos em que caminha sozinho [pelo Estádio Olímpico de Roma], essas são minhas lembranças de infância de Beckenbauer. É o que lembro quando menino”, explicou Bogdan Piecuch, torcedor do time bávaro, em frente à sede do clube.

“O Brasil teve Pelé; a Argentina, Maradona. Como alemão, não gostaria de menosprezar os outros, mas para mim Beckenbauer é o maior… ou melhor, foi, infelizmente”, diz Henryk Mnich, um torcedor do Bayern de 49 anos.

Na quarta-feira, os moradores de Munique poderão se dirigir à prefeitura da cidade ou à Chancelaria da Baviera, onde serão colocados livros de condolências.

Um ramo de flores e uma vela foram depositados na entrada do clube que Beckenbauer, falecido no domingo aos 78 anos, transformou na potência que é atualmente, primeiro como jogador, ao lado de outras lendas como Gerd Müller e Sepp Maier nos anos 1960 e 1970, e depois como dirigente, ao lado de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge nos anos 1990 e 2000.

Antes do início do treino desta terça-feira, os jogadores do time bávaro posaram com duas camisas com o número 5 de Beckenbauer, uma delas usada pelo ‘Kaiser’ em 26 de junho de 1965, na repescagem de acesso à Bundesliga, contra o Tennis Borussia Berlin.

A data e local do funeral de Beckenbauer ainda não foram divulgados.

– Allianz Arena como legado –

A conta na rede social X (antigo Twitter) e o site do Bayern de Munique passaram a usar a cor preta em sinal de luto. A equipe voltará a campo após a paralisação de final de ano na próxima sexta-feira (12), quando recebe o Hoffenheim na Allianz Arena, onde são esperados 75 mil espectadores para participarem de um emotivo adeus ao ídolo.

Até lá, o estádio do Bayern será iluminado às noites com a mensagem “Danke Franz” (Obrigado Franz). Além disso, será respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos deste fim de semana do Campeonato Alemão e os jogadores usarão braçadeiras pretas.

“O mundo do futebol, e todos em geral, choram pelo nosso amigo Franz. O Bayern, em agradecimento e memória, deveria organizar uma cerimônia fúnebre neste estádio, que nunca teria existido sem ele”, explicou Rummenigge, membro do conselho do Bayern, ao tabloide alemão Bild.

A Allianz Arena ficará, provavelmente, como o principal legado material de Beckenbauer a “seu” Bayern. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o clube precisava decidir se continuaria no Estádio Olímpico construído para os Jogos de 1972 ou se ergueria uma nova arena.

Presidente do clube naquela época, Beckenbauer sempre se mostrou favorável à segunda opção, que permitiria ao Bayern se tornar proprietário de seu estádio, quando era apenas inquilino no Olímpico.

Ottmar Hitzfeld, técnico que comandou o Bayern de Munique no título da Liga dos Campeões em 2001, propôs nesta terça-feira que o estádio fosse rebatizado com o nome de Franz Beckenbauer Arena.

– De ‘Kaiser’ a ‘Lichtgestalt’ –

Obviamente, toda a imprensa alemã dedica suas manchetes desta terça-feira ao ‘Kaiser’. O Bild fez uma montagem fotográfica que resume sua carreira: levantando a Copa do Mundo de 1974 como jogador; no estádio Olímpico de Roma, onde conquistou o Mundial de 1990 como treinador, e ao lado do pôster da Copa de 2006, disputada na Alemanha, em que Beckenbauer teve papel fundamental na organização.





Além do apelido pelo qual ficou mundialmente conhecido, ‘Kaiser Franz’, que recebeu após a final da Copa da Alemanha de 1969 contra o Schalke 04, o jornal Süddeutsche Zeitung preferiu usar o nome de ‘Lichtgestalt’ (‘figura luminosa’).

Uma ideia para definir o melhor jogador alemão de todos os tempos, certamente também o melhor atleta alemão em geral, que atraía os holofotes por onde passava e projetava uma aura que foi fonte de inspiração para todo o futebol e a sociedade do país.

