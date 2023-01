Munik Nunes compartilha cuidados pessoais durante o verão

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 10/01/2023 - 13:58 Compartilhe

A influenciadora e campeã da 16ª edição do Big Brother Brasil, Munik Nunes é apaixonada pelo verão e não deixa de se cuidar nem mesmo nessa época do ano. O sol, a praia, a água do mar, o cloro da piscina e tudo que só o verão proporciona podem trazer também malefícios para a saúde da pele e cabelo.





Em entrevista à IstoÉ Gente, Munik conta que ao longo do tempo passou a se preocupar mais com os cuidados pessoais, e explica como faz para manter a beleza durante a estação mais quente do ano.

“Para o cabelo, uso protetor solar capilar todos os dias e, pelo menos uma vez na semana, gosto de passar uma máscara e depois ir para a sauna. Também uso bastante óleo”, diz ela, que também ressalta que “manter os fios hidratados pode ser um pouco complicado nessa época, por isso é preciso ter mais atenção”.

Esses cuidados não valem só para o cabelo, mas também para a pele. A influenciadora explica que levou um tempo, mas aprendeu que não tem época específica para se cuidar.





“É uma coisa que temos que manter em dia sempre. E durante o verão tem uma série de perigos, como câncer de pele, por isso sempre uso protetor solar antes de passar o bronzeador e bastante óleo para hidratar”, diz.

Por fim, a influencer ressalta a importância da alimentação. “No mês de dezembro em específico eu acabei relaxando um pouco, por conta das festas de fim de ano e viagem. Mas, agora em janeiro, já volto com tudo, fazendo minha dieta. Enquanto isso, tomo vitamina D e ômega 3”, conclui.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias