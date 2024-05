Municípios poderão cadastrar pessoas para o Auxílio Reconstrução, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 19:42 Para compartilhar:

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse nesta segunda, 20, que, na quarta-feira, 22, os municípios poderão cadastrar beneficiários para o Auxílio Reconstrução, que pagará R$ 5.100 a afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele deu a declaração no Palácio do Planalto ao lado dos ministros Paulo Pimenta (Reconstrução do RS), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Camilo Santana (Educação) no Palácio do Planalto.

Ele disse que o governo publicará ainda hoje a portaria que regulamentará o Auxílio Reconstrução. Segundo Waldez, o pagamento depende das prefeituras. Depois de validado, a Caixa Econômica Federal poderá pagar o benefício em 48 horas. O ministro Paulo Pimenta disse que as validações de beneficiários começará no dia 27.

Pimenta também afirmou que as prefeituras poderão encaminhar mais de uma lista de possíveis beneficiários. Segundo ele, cada prefeito poderá analisar a situação de seu município para elaborar a lista.