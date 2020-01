Município maranhense faz domingo eleição suplementar para prefeito

Cerca de 9 mil eleitores vão às urnas no próximo domingo (12), em Bela Vista do Maranhão, para escolher o prefeito e o vice-prefeito do município.

A eleição suplementar foi convocada porque o prefeito Orias de Oliveira Mendes, do PCdoB, e e a vice-prefeita Vanusa Santos Moraes, do MDB, eleitos no pleito de 2016, foram cassados por abuso de poder político e conduta proibida a agente público. Em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, que ambos perderiam o mandato. Eles foram declarados inelegíveis por oito anos e condenados ao pagamento de multa de R$ 5 mil.

Três candidatos disputam a eleição suplementar para prefeito em Bela Vista do Maranhão: Augusto Filho, do PSDB, Danielzinho, do PSB, e Gil Farma, do PSD.

O eleito cumprirá mandato-tampão até 31 dezembro.

Em Bela Vista e nos demais municípios brasileiros, os eleitores voltarão às urnas no dia 4 de outubro deste ano para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O mandato é de quatro anos.