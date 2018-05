Município do Rio volta a estágio de normalidade após seis dias

A cidade do Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade às 15h40 da tarde de hoje (30). De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) isso foi possível porque “não há mais impactos severos nas operações da cidade em decorrência dos bloqueios que existiam em rodovias de acesso ao Rio”.

O Rio de Janeiro estava sob estágio de atenção, decretado há cinco dias, em decorrência dos impactos da paralisação dos caminhoneiros. Desde ontem, entretanto, o sistema de transporte urbano voltou a funcionar na capital fluminense, assim como as escolas e hospitais, além dos serviços de coleta de lixo.

O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de lojas de Conveniência do Município do Rio (Sindcomb) informou que, deste ontem, os caminhões-tanques saem das refinarias sem escolta e, neste ritmo, o abastecimento dos postos deve se normalizar até o próximo final de semana. O abastecimento dos postos vai continuar neste feriado de Corpus Christi e no final de semana para suprir os postos que ainda estão sem estoque.

O município ficou um longo período sob estágio de atenção, determinado pelo COR na sexta-feira passada (25) às 16h30, por causa dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros na infraestrutura urbana da cidade, principalmente, na área de transportes.

O estágio de normalidade, é o primeiro de uma escala de três e se caracteriza pela ausência de eventos que podem afetar o cotidiano da cidade. Ao contrário do estágio de atenção, o segundo nível na escala de três e que representa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade.