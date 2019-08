Município do Rio está com mais de 1,1 mil vagas de emprego

Rio – Nesta semana, o município do Rio tem 1.154 vagas de emprego disponíveis para quem está em busca de uma oportunidade. São 729 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 425 para candidatos sem deficiência. Pessoas com ou sem experiência tem chance de conseguir uma colocação.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Entre as vagas disponíveis, há postos para deposista, auxiliar de garço, padeiro, fiscal de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, copeiro, barista, técnico de informática e arquiteto de soluções de sistema.

As vagas estão disponíveis em um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego (CMTEs). Para se candidatar, o trabalhador deve comparecer a um dos postos (confira abaixo os locais) e levar identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS para buscar o encaminhamento. Se estiver dentro do perfil, ele seguirá para a entrevista.

Vale lembrar que as vagas estão sujeitas a expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou em função de ter acabado o prazo estipulado pelo empregador.

Não há nenhuma possibilidade de encaminhamento das pessoas sem deficiência para as vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.