Mundo ultrapassa marca de 250 milhões de casos de Covid-19

ROMA, 8 NOV (ANSA) – O mundo superou nesta segunda-feira (8) a marca de 250 milhões de casos confirmados de Covid-19 , segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, foram precisos pouco mais de três meses para que mais de 50 milhões de contágios fossem registrados no planeta.

De acordo com a instituição americana, os Estados Unidos se mantêm na liderança global de infecções confirmadas (46,4 milhões), seguidos pela Índia (34,3 milhões), Brasil (21,8 milhões), Reino Unido (9, 3 milhões) e Rússia (8,6 milhões).

A marca de 250 milhões de casos é atingida no momento em que a Europa enfrenta uma nova onda da pandemia do novo coronavírus, com alguns países retomando medidas de restrições para conter a propagação do vírus.

Além disso, diversas nações estão estendendo a utilização dos chamados “green pass”, certificados sanitários anti-Covid destinados a vacinados, como forma de tentar estimular a imunização.

Na semana passada, o mundo superou também a marca de 5 milhões de mortes pelo novo coronavírus. EUA, Brasil, Índia, México e Rússia são os países com mais vítimas em todo o planeta. (ANSA)

