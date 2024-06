‘Mundo está um pouco melhor’, diz Lula sobre Assange

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 25 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta terça-feira (25) a libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e deixou a prisão no Reino Unido onde estava encarcerado havia cinco anos.

“O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1.901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa”, escreveu o petista nas redes sociais.

No ano passado, durante visita a Londres, Lula já havia defendido a soltura de Assange, que vai se declarar culpado em uma acusação ligada à divulgação de milhares de documentos confidenciais do governo americano, em troca de uma pena de 62 meses de cadeia, exatamente o tempo que ele passou preso no Reino Unido.

Com isso, após a aprovação do acordo por um juiz federal dos EUA, Assange poderá retornar de imediato à Austrália.

Depois de deixar a prisão de segurança máxima de Belmarsh, na última segunda (24), o ativista e jornalista embarcou em um voo privado com destino às Ilhas Marianas do Norte, território ultramarino americano no Pacífico, com escala em Bangkok, na Tailândia.

A audiência para homologar o acordo está prevista para esta quarta-feira (26). (ANSA).