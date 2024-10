Mundo do esporte reage à aposentadoria de Nadal: ‘A quadra de tênis nunca mais será a mesma’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 10:11 Para compartilhar:

Rafael Nadal, um dos maiores nomes do tênis na história, anunciou nesta quarta-feira, que irá se aposentar na Copa Davis, em novembro. Ao longo dos últimos anos, espanhol lidou com lesões na carreira, mas tentava retornar às quadras para as disputas de Grand Slam. Após a decisão nas redes sociais, o tenista recebeu exaltado e homenageado por diversos nomes do mundo do esporte nas redes sociais.

O perfil oficial da ATP, entidade que organiza o circuito profissional, afirmou que o “a quadra de tênis nunca mais será a mesma”. Nadal brilhou em todos os pisos e passou a dominar o circuito em 2005, com destaque para as competições de saibro, no qual se sagrou campeão por incríveis 14 vezes em Roland Garros, um recorde entre todos os Grand Slams. O perfil oficial da competição também republicou o anúncio de aposentadoria de Nadal.

O espanhol ganhou o Roland Garros pela última vez em 2022, antes de passar por dois anos sofrendo de lesão. Ele deixará as quadras defendendo a Espanha diante de sua torcida, em Málaga, entre os dias 19 e 24 de novembro, na Copa Davis. O Comitê Olímpico Espanhol e a Federação de Tênis do país exaltaram o seu legado no esporte.

Um dos principais rivais de Nadal, Roger Federer exaltou o amigo no Instagram. “Que carreira, Rafa. Sempre torci para que este dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e pelas suas conquistas incríveis no esporte que amamos”, escreveu Federer. “Foi uma honra.” O sérvio Novak Djokovic, outro grande rival do espanhol, não se pronunciou oficialmente, mas curtiu a postagem feita pelo espanhol no Instagram.

Cristiano Ronaldo, que se tornou amigo de Nadal durante a passagem pelo Real Madrid – clube de coração do tenista -, reforçou a honra que foi ter acompanhado a carreira do espanhol de perto. “Sua dedicação, paixão e talento incrível inspiraram milhões ao redor do mundo. Foi uma honra testemunhar sua trajetória e poder te chamar de amigo”, escreveu o atacante do Al-Nassr. “Aproveite sua aposentadoria.”

Além do craque português, outros nomes do Real Madrid prestaram homenagens ao espanhol. É o caso de Toni Kroos e Raphael Varane, que também se aposentaram do futebol nesta temporada. “Rafa Nadal é também motivo de orgulho para o nosso país e é um exemplo dos valores essenciais do esporte, com os quais forjou toda a sua extraordinária carreira”, ressaltou Florentino Pérez, presidente do clube merengue.

Referência para nova gerações de tenistas, foi lembrado por Nick Kyrgios, com quem rivalizou em momentos nas quadras. “Tivemos nossas diferenças, mas você sempre foi um guerreiro”, escreveu o australiano. “Não se aposente, Rafa, quero jogar com você uma última vez.” Coco Gauff e Jannik Sinner também lembraram do multicampeão. “É uma notícia muito dura, tenho sorte de o ter conhecido”, disse o italiano.

SURPRESA PARA A FAMÍLIA

Nadal informou a decisão a sua família na manhã desta quarta-feira, mas os familiares foram surpreendidos ao perceber que o espanhol, de fato, anunciaria ao mundo poucas horas depois. “Eu descobri esta manhã, sabia que ele estava se aposentando, mas não sabia que ele estava anunciando isso hoje. Achei que era um momento normal que tinha que chegar e nada mais”, afirmou o tio e ex-treinador do espanhol à TVE.