Mundo consumiu 936 mi de garrafas de espumante italiano em 2023

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Ao fim do ano de 2023, 936 milhões de garrafas de espumante italiano terão sido abertas no mundo todo ao longo do ano.

O número representa o triplo das garrafas champanhe, que caíram para 300 milhões.

Os dados são de uma análise da Coldiretti por ocasião do Ano Novo, na qual se destaca que, no final do ano, será atingido pela primeira vez um valor de exportação de espumante para o exterior de mais de 2,2 bilhões de euros (+3%), com base em uma projeção com dados do Istat.

O exterior é responsável por mais de dois terços do consumo total, num total de 650 milhões de garrafas, com os brindes Made in Italy dominando a nível internacional, à frente do champanhe francês, que ainda consegue obter preços significativamente mais altos.

Fora das fronteiras nacionais, os consumidores mais ávidos são os americanos, onde, no entanto, as bolhas italianas caíram pela primeira vez em valor, 11%, enquanto em segundo lugar estão os ingleses, com crescimento de 2%.

Liderando a classificação das produções nacionais está o Prosecco, com uma participação de 70% dos espumantes engarrafados que o tornou um dos símbolos do Made in Italy no exterior. (ANSA).

