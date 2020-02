Mundo afora

No centro do Roda Viva desta segunda, 3, estará o diretor Fernando Meirelles. Em cartaz com seu novo filme Dois Papas, que tem como protagonistas os atores Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, cineasta trilha carreira internacional, após ganhar destaque nacional com filme Cidade de Deus.

Com apresentação da jornalista Vera Magalhães, o programa vai ao ar às 22h, na TV Cultura, e conta com a tradicional participação do cartunista Paulo Caruso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.