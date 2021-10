Mundialito de Beach Soccer é antecipado por causa da Covid-19 em Moscou; Vasco estreia nesta terça Com a desconfiança de população russa na vacina, país ultrapassou a marca de 1000 mortos nas últimas 24h. Cruz-Matino fará os outros dois jogos do grupo no dia 27

A equipe de Beach Soccer do Vasco se prepara para a estreia do Mundialito de Clubes 2021 em solo Russo. No entanto, em virtude do aumento de casos de Covid-19 em Moscou, sede do torneio, os jogos foram antecipados. Com isso, o Trem Bala das Areias fará sua primeira partida nesta terça, às 10h30 (horário de Brasília), contra o Nacional, do Paraguai.

A medida foi decretada ao saber que a cidade decretará lockdown no dia 28 de outubro. Dessa forma, o Gigante da Colina fará dois jogos na quarta-feira. Diante do Levante (ESP), às 04h (de Brasília) e contra o Lokomotiv Moscou (RUS), às 14h30 (de Brasília).

Ambas as equipes fazem parte do Grupo A e quem se classificar em primeiro enfrenta o vencedor do Grupo B, que é composto por: Braga (Portugal), Spartak (Rússia), Dínamo Minsk (Belarus) e Tokyo Verdy (Japão). Os finalistas medirão forças na quinta-feira, dia 28. Todas as partidas terão transmissão do Sportv2.

Apenas 33,2% da população russa está imunizada e 36% tomou a primeira dose. Esses dados fazem parte do OurWorldinData e demonstram a falta de confiança da população na imunização. Algo que tem refletido no considerável número de óbitos no país.

Nas últimas 24h, a Rússia ultrapassou a marca de 1000 mortos. Algo que tem se tornado frequente nos último cinco dias. De acordo com os números oficiais, o país também teve mais de 34 mil casos da doença.

