Mundial sub-17: Paraguai vence Itália e avança como líder do grupo F

Pelo grupo F da Copa do Mundo sub-17, o Paraguai venceu a Itália de virada por 2 a 1 neste domingo (3) e garantiu a primeira posição da chave.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 3 minutos. A bola é levantada na área por Oristanio e Lorenzo Pirola chega de primeira de cabeça.

Mas o Paraguai consegue empatar aos 37 minutos. Diego Duarte recebe lançamento de Rodrigo Lopez da esquerda e escora de primeira para vencer o goleiro Angel Gonzalez.

E a equipe sul-americana tanto acreditou que chegou à virada aos 6 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Junior Quinonez cabeceia de muito longe e consegue marcar.

Após este resultado o Paraguai avança em primeiro e pega a Argentina nas oitavas. Já a Itália passa em segundo para enfrentar o Equador.

Vitória fácil do México

Na outra partida da chave, o México precisava vencer com uma diferença de muitos gols para tentar avançar na competição, e goleou as Ilhas Salomão por 8 a 0.

E com a obrigação de marcar gol, a equipe mexicana abriu o marcador com 1 minuto. El-Mesmari faz grande jogada na ponta esquerda e toca para Alvarez.

O 2 a 0 vem aos 32, com Gómez, que aproveitou confusão na área.

Um pouco antes do intervalo, aos 43, o México volta a marcar. O atacante Puente chuta na saída do goleiro após receber lançamento.

Aos 12 da etapa final a seleção mexicana chega ao 4 a 0. Luna aproveita chute de Armas para deixar o seu.

Aos 18 sai novo gol do México. Agora com Álvarez, aproveitando bola que sobrou após chute de Armas.

E o sexto gol mexicano sai dos pés de Ávila aos 26.

O sétimo gol do México sai dos pés do zagueiro Gómez aos 34 após bate e rebate na área.

O último gol do jogo saiu aos 44 minutos, Luna aproveita falha da defesa de Ilhas Salomão, dribla o goleiro e bate para o gol vazio.

Com este resultado a equipe mexicana conseguiu garantir a sua presença nas oitavas, onde enfrentará o Japão.

Adversário do Brasil

Com a definição da classificação dos grupos saiu o adversário do Brasil nas oitavas-de-final da competição, será o Chile. A partida acontece na próxima quarta (6) a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio do Bezerrão.