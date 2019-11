Mundial sub-17: Brasil vence Angola e garante liderança do grupo A

Já classificado para as oitavas-de-final da Copa do Mundo de futebol sub-17, o Brasil derrotou Angola por 2 a 0 nesta sexta (1) e garantiu a primeira posição do grupo A da competição com 100% de aproveitamento. Na partida realizada no Estádio Olímpico de Goiânia o grande destaque foi o atacante Verón, que marcou um golaço.

O jogo

A primeira boa chance de gol foi da Angola. O atacante David recebe na esquerda, se livra de um zagueiro e chuta com perigo para defesa do goleiro Matheus Donelli aos 12 minutos.

Com o passar do tempo o Brasil equilibra o jogo, e cria sua primeira boa chance aos 29 minutos, quando o meia Diego Rosa tem duas chances claras de marcar, mas o goleiro Cambila aparece muito bem.

Aos 41 minutos é o atacante Talles Magno que cria oportunidade clara. Ele recebe na área e toca para Verón, que bate forte para fora.

Contudo, a chance mais cristalina do primeiro tempo foi de Angola. Aos 47 Afonso avançou pela direita e cruzou na medida para David, que escorou, com muito perigo, para fora.

Gol no segundo tempo

O segundo tempo começa com a mesma dinâmica da etapa inicial, com chances de lado a lado. A primeira oportunidade clara é do Brasil, com chute perigoso de Daniel Cabral aos 7 minutos que acaba indo para fora.

Dois minutos depois é Angola que chega com perigo. Maestro enfia a bola para Zito, que avança e chuta muito perto do gol defendido por Matheus Donelli.

Mas aos 22 minutos o Brasil finalmente conseguiu transformar suas chances em gol. Verón cobrou escanteio, o zagueiro Henri cabeceia e Talles Magno escora para abrir o marcador.

Com a vantagem no placar o Brasil passa a se posicionar no campo de ataque, tocando a bola em busca de uma oportunidade de fazer o segundo.

E a estratégia dá certo. Aos 31 minutos Verón domina na intermediária, avança sozinho deixando 4 adversários para trás e bate na saída do goleiro Cambila. Um golaço.

Com o 2 a 0 no marcador o Brasil passa a administrar o jogo e não corre maiores riscos para ficar com a vitória no final. Assim, a seleção garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase e primeira posição do grupo.

Próxima fase

A próxima partida do Brasil será realizada na quarta (6), a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio do Bezerrão, que fica no Gama (DF). O jogo valerá pelas oitavas-de-final e o adversário ainda não está definido.

Ficha técnica:

ANGOLA 0 x 2 BRASIL

Competição: Mundial Sub-17 (Primeira Fase – Grupo A)

Local: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)

Juiz: Andreas Ekberg (Suécia)

Angola: Cambila; Mimo, Maestro (Domingos), Pablo e Porfírio; Afonso, Pedro, Capita e Zito; Beni (Nelinho) e David (Zini). T: Pedro Gonçalves

Brasil: Matheus Donelli; Garcia, Henri, Luan Patrick e Patryck (Gabriel Noga); Daniel Cabral (Sandry), Diego Rosa e Peglow (Lázaro); Veron, Kaio Jorge e Talles Magno. T: Guilherme Dalla Dea.

Gols: 2º tempo: Talles Magno (22) e Verón (31).