Mundial de jogo de tiro Rainbow Six é realizado pela 1ª vez no Brasil

A Ubisoft, publicadora de Rainbow Six, programou pela primeira vez na história um mundial do game de tiro para o Brasil. Chamado de Six Invitational, ele está sendo realizado no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Domingo, 25, ocorre a grande final. Os ingressos, quase 10 mil por dia, estão esgotados.

“Estamos muito honrados em ser o primeiro país da história a receber o Six Invitational fora do Canadá. A escolha do Brasil é resultado de uma comunidade engajada e apaixonada que sempre colaborou para o desenvolvimento e melhoria do jogo”, declara João Guerra, gerente de comunicação e eventos da Ubisoft Latam, à IstoÉ.

Para as finais, o ginásio fica cheio de torcida para os times, cosplays, fãs e jogadores internacionais. A premiação total desse torneio é de US$ 3 milhões.

A companhia também realizou uma campanha no metrô de São Paulo para chamar atenção.

Brasil como expoente

O Brasil é um expoente desse game, sendo que cinco das 20 equipes no mundial são nacionais, e o total de premiações acumulado pelas equipes do país é recorde no mundo. Desde 2017, foram mais de US$ 9,7 milhões faturados pelas equipes locais. Desta maneira, R6S pode ser considerada a modalidade de esport mais rentável para os times brasileiros desde o início do cenário competitivo.

Temporadas

Existem duas temporadas de Raibow Six Siege por ano, sendo que elas terminam com o chamado “Major”, onde acontece em nove ligas de regiões diferentes – o Brasil é uma delas. E os times que jogam as temporadas acumulam pontos ao longo do ano para o grande mundial, denominado de Six Invitational.

“Ele sempre aconteceu em Montreal (Canadá) porque lá que fica o estúdio de desenvolvimento do Raibow Six Siege. É também uma grande festa da Ubisoft, com presença de executivos e time de desenvolvimento. E pela primeira vez ela moveu o evento e o país escolhido foi o Brasil”, afirma Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina.

