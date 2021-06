Mundial de Pentatlo Moderno distribuirá vagas para os Jogos de Tóquio

Começou nesta terça-feira (8), o Mundial de Pentatlo Moderno. O torneio está sendo realizado na cidade do Cairo, no Egito. Danilo Fagundes e William Muinhos representam o Brasil.

A competição vai distribuir até seis vagas (três em cada gênero) para os Jogos Olímpicos de Tóquio e segue até a próxima segunda, 14, no Cairo, Egito. Os medalhistas de ouro, prata e bronze de cada disputa ficarão com as vagas. Caso estes já estejam classificados para os Jogos do Japão, as vagas serão destinadas ao ranking olímpico, que vai definir os últimos pentatletas classificados, no próximo dia 15.

O último Mundial aconteceu em 2019. A competição estava marcada para ser realizada na Bielorrússia, mas foi transferida para o Egito.

“Tenho boas lembranças do Egito. Foi lá que quebrei o recorde mundial de tiro (em 2015) e participei de uma Final da Copa do Mundo (2018). Sem contar que a organização lá é sempre muito incrível”, comentou William à assessoria da confederação brasileira da modalidade (CBPM).

Danilo, William e os demais competidores do Mundial vão encarar todas as provas (200 metros de natação, combates de esgrima, trajeto de 350 a 450 metros de hipismo e laser-run, etapa que intercala 3,2 km de corrida com tiros a cada 800 metros) no Estádio Internacional do Cairo. Os brasileiros entram em ação na sexta-feira, 11, na qualificação masculina. “O treinamento foi bem intenso e bem estudado. Estou bem para competir. Espero ter a melhor performance possível”, afirmou Danilo Fagundes.

O Mundial do Egito será transmitido pelo Canal Olímpico do Brasil.https://www.canalolimpicodobrasil.com.br/ A transmissão terá a participação da medalhista olímpica de bronze de Londres 2012 Yane Marques como comentarista.

PROGRAMAÇÃO DO MUNDIAL DO EGITO

Terça-feira (8 de junho): Revezamento feminino

Quarta-feira (9 de junho): Revezamento masculino

Quinta-feira (10 de junho): Qualificação feminina

Sexta-feira (11 de junho): Qualificação masculina

Sábado (12 de junho): Final feminina

Domingo (13 de junho): Final masculina

Segunda-feira (14 de junho): Revezamento misto

