Mundial de Natação começa no domingo, a um ano dos Jogos Olímpicos de Paris

A um ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as estrelas da natação se colocam à prova no Campeonato Mundial que começa no próximo domingo, em Fukuoka (Japão).

A competição terá o esperado duelo entre a americana Katie Ledecky, sua compatriota Summer McIntosh e a australiana Ariarne Titmus nos 400 m livre.

Ledecky é a atual campeã do mundo e Titmus é a campeã olímpica, mas o recorde mundial pertence à jovem McIntosh, de apenas 16 anos.

Titmus apimentou o duelo ao colocar em dúvida as capacidades de McIntosh, sugerindo que a jovem não tem experiência em “situações de forte pressão no cenário internacional”.

Pouco depois, o francês Léon Marchand defenderá seu título nos 400 m medley, prova em que também busca bater o recorde mundial de Michael Phelps (4 minutos 03 segundos e 84 centésimos), marca estabelecida nos Jogos de Pequim 2008.

O romeno David Popovici, atual bicampeão do mundo nos 100 m e nos 200 m, e detentor dos recordes nas duas distâncias, surge como a principal estrela no masculino, com a ausência de vários grandes nomes.

O rei do estilo borboleta, Kristof Milak, declarou que não estava “nem fisicamente, nem mentalmente em condições de estar entre os melhores do mundo”.

Já o britânico Adam Peaty, oito vezes campeão do mundo e dono de três ouros olímpicos no nado peito, está fazendo uma pausa por motivos de saúde mental, enquanto o americano Caeleb Dressel, não conseguiu vaga no Mundial nas provas classificatórias.

Entre as mulheres, a bicampeã olímpica Simone Manuel é outra ausência, mas o quadro feminino contará com a australiana Emma McKeon, que conseguiu sete medalhas nos Jogos de Tóquio em 2021 e é especialista em provas de curta distância, enquanto sua compatriota Kaylee McKeown vai desafiar as americanas Regan Smith e Katharine Berkoff no nado costas.

Por último, Ledecky é a grande favorita para um sexto título nos 800 m livre, e para ampliar sua coleção de 22 medalhas em Mundiais.

A atuação da americana também é muito aguardada na prova dos 1.500 m livre, distância que ela ostenta as 15 melhores marcas de todos os tempos.

O Mundial de Natação começa no próximo domingo e vai até o dia 30 de julho, depois de ter sido adiado em duas ocasiões por conta da pandemia de covid-19.

A competição acontece um ano depois da edição de Budapeste (Hungria) e seis meses antes da próxima, em Doha (Catar).

Os atletas russos e bielorrussos continuam vetados devido à guerra na Ucrânia.

— Programação das finais do Mundial de Natação 2023, de 23 a 30 de julho em Fukuoka (Japão):

. Domingo:

400 m livre masculino





400 m livre feminino

400 m medley masculino

4×100 m livre feminino

4×100 m livre masculino

. Segunda-feira:

100 m peito masculino

100 m borboleta feminino

50 m borboleta masculino

200 m medley feminino

. Terça-feira:

200 m livre masculino

1500 m livre feminino





100 m costas feminino

100 m costas masculino

100 m peito feminino

. Quarta-feira:

800 m livre masculino

200 m livre feminino

200 m borboleta masculino

50 m peito masculino

4×100 m medley misto

. Quinta-feira:

200 m borboleta feminino

100 m livre masculino

50 m costas feminino

200 m medley masculino

4×200 m livre feminino

. Sexta-feira:

100 m livre feminino

200 m peito feminino

200 m costas masculino

200 m peito masculino

4×200 m livre masculino

. Sábado:

50 m costas feminino

50 m livre masculino

100 m borboleta masculino

200 m costas feminino

800 m livre feminino

4×100 m livre misto

. Domingo:

50 m costas feminino

50 m peito masculino

1500 m livre masculino

50 m livre feminino

400 m livre feminino

4×100 m medley masculino

4×100 m medley feminino

(Finais todos os dias a partir das 08h00 no horário de Brasília)

