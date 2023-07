Mundial de Esportes Aquáticos se despede com último recorde de Meilutyte

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2023 - 11:09 Compartilhe

O Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka terminou neste domingo (30) com protagonismo feminino e um último recorde da lituana Ruta Meilutyte, nos 50 m peito.

Meilutyte estabeleceu a nova marca de 26.16, que lhe garantiu a medalha de ouro na prova. Ela superou na final a americana Lilly King (29.94) e a italiana Benedetta Pilato (30.04).

A lituana de 26 anos se despede de Fukuoka com dois títulos, depois de vencer também nos 100 m peito, prova da qual é a atual campeã olímpica.

O último dia do Mundial teve protagonismo feminino, já que duas das atuais estrelas da natação, a sueca Sarah Sjostrom e a canadense Summer McIntosh, fecharam o evento vencendo as provas dos 50 m livre e dos 400 m medley, respectivamente.

Sjostrom, de 29 anos, ficou a um centésimo de igualar o recorde mundial que ela própria estabeleceu no sábado. Ela sai do Japão com dois ouros, campeã também dos 50 metros borboleta.

Por sua vez, McIntosh, de apenas 16 anos, levou o ouro nos 400 m medley depois de vencer nos 200 m borboleta há três dias, além de ter conseguido um bronze nos 200 m livre.

No masculino, o tunisiano Ahmed Hafnaoui superou por cinco centésimos o americano Robert Finke em uma espetacular final dos 1.500 m livre, com um tempo de 14:31.54, enquanto outro americano, Hunter Armstrong, foi o campeão dos 50 m costas.

Por fim, os Estados Unidos ficaram com os títulos do revezamento 4×100 m medley, tanto no masculino quanto no feminino.

– Resultados deste domingo da natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka:

FEMININO

. 50 m peito

1. Ruta Meilutyte (LTU) 29.16

2. Lilly King (EUA) 29.94

3. Benedetta Pilato (ITA) 30.04

4. Lara Van Niekerk (RSA) 30.09

5. Anita Bottazzo (ITA) 30.11

6. Tang Qianting (CHN) 30.22





7. Satomi Suzuki (JAP) 30.44

8. Eneli Jefimova (EST) 30.48

. 50 m livre

1. Sarah Sjostrom (SUE) 23.62

2. Shayna Jack (AUS) 24.10

3. Zhang Yufei (CHN) 24.15

4. Abbey Weitzeil (EUA) 24.32

5. Emma Mckeon (AUS) 24.35

6. Cheng Yujie (CHN) 24.45

7. Michelle Coleman (SUE) 24.46

8. Marrit Steenbergen (HOL) 24.61

. 400 m medley





1. Summer Mcintosh (CAN) 4:27.11

2. Katie Grimes (EUA) 4:31.41

3. Jenna Forrester (AUS) 4:32.30

4. Alex Walsh (EUA) 4:34.46

5. Freya Colbert (GBR) 4:35.28

6. Sara Franceschi (ITA) 4:37.73

7. Katie Shanahan (GBR) 4:41.29

8. Mio Narita (JAP) 4:42.14

. Revezamento 4×100 m medley

1. Estados Unidos 3:52.08

2. Austrália 3:53.37

3. Canadá 3:54.12

4. China 3:54.57

5. Suécia 3:56.32

6. Japão 3:58.02

7. Holanda 3:58.09

8. França 3:59.24

MASCULINO

. 50 m costas

1. Hunter Armstrong (EUA) 24.05

2. Justin Ress (EUA) 24.24

3. Xu Jiayu (CHN) 24.50

4. Ksawery Masiuk (POL) 24.57

5. Thomas Ceccon (ITA) 24.58

6. Apostolos Christou (GRE) 24.60

7. Andrew Jeffcoat (NZL) 24.66

8. Ole Braunschweig (ALE) 24.93

. 1.500 m livre

1. Ahmed Hafnaoui (TUN) 14:31.54

2. Robert Finke (EUA) 14:31.59

3. Samuel Short (AUS) 14:37.28

4. Daniel Wiffen (IRL) 14:43.01

5. Lukas Martens (ALE) 14:44.51

6. Kristof Rasovszky (HUN) 14:51.46

7. Mykhailo Romanchuk (UCR) 14:53.21

8. David Aubry (FRA) 14:56.63

. Revezamento 4×100 m medley

1. Estados Unidos 3:27.20

2. China 3:29.00

3. Austrália 3:29.62

4. França 3:29.88

5. Grã-Bretanha 3:30.16

6. Japão 3:32.58

7. Canadá 3:32.61

8. Alemanha 3:32.91

