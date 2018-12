Mundial de Clubes será decidido neste sábado

ABU DHABI, 20 DEZ (ANSA) – O Mundial de Clubes da Fifa será decidido no próximo sábado (22) entre Real Madrid (ESP) e o time da casa, o Al Ain (EAU).

O clube espanhol venceu nesta quarta-feira (19) o confronto com o Kashima Antlers, do Japão, pela semifinal do torneio. A vitória por 3 a 1, com três gols de Gareth Bale, classificou a equipe de Santiago Solari sem maiores sustos.

O River Plate, ao contrário, enfrentou problemas contra o Al Ain na outra semifinal. Após empatarem por 2 a 2 no tempo, normal, os argentinos acabaram eliminados nos pênaltis.

Caso vença a decisão, o Real conquistará o título pela terceira vez consecutiva, totalizando sete conquistas na história. O jogo está marcado para as 14h30 no horário de Brasília e será realizado no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. (ANSA)