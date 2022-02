Mundial de Clubes, futebol europeu, NBA, Olimpíadas de inverno… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja horários das transmissões de eventos como Palmeiras x Al Ahly, Lakers x Bucks, Burnley x Manchester United e muito mais!

A terça-feira esportiva promete muitas emoções ao longo do dia, com a semifinal do Mundial de clubes 2022 entre Palmeiras e Al Ahly, além diversos jogos do futebol europeu, modalidades da Olimpíada de Inverno 2022 e os esportes americanos, como a NBA, com LeBron James em quadra, e a NHL.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

MUNDIAL DE CLUBES

​13h30 – Palmeiras x Al Ahly

Onde assistir: Band e Bandsports

OLIMPÍADAS DE INVERNO

05h – Esqui cross-Country

Onde assistir: SporTV 2

05h30 – Biatlo

Onde assistir: SporTV 2

07h30 – Patinação de velocidade

Onde assistir: SporTV 2

08h25 – Esqui corss-Country

Onde assistir: SporTV 2

09h – Curling

Onde assistir: SporTV 2

10h30 – Luge individual

Onde assistir: SporTV 2

11h – Hóquei feminino

Onde assistir: SporTV 2

22h30 – Snowboard

Onde assistir: SporTV 2

00h – Esqui freestyle

Onde assistir: SporTV 2

01h30 – Snowboard

Onde assistir: SporTV 2

CAMPEONATO INGLÊS

16h45 – Newcastle x Everton

Onde assistir: ESPN 2

16h45 – West Ham x Watford

Onde assistir: Star +

17h – Burnley x Manchester United

Onde assistir: ESPN

​

​COPA DA ITÁLIA (QUARTAS DE FINAL)

17h – Inter de Milão x Roma

Onde assistir: ESPN 4

COPA DA FRANÇA (QUARTAS DE FINAL)

17h – Monaco x Reims

Onde assistir: ESPN 2

PRÉ-LIBERTADORES

21h30 – Montevideo City x Barcelona de Guayaquil

Onde assistir: ESPN 4

CAMPEONATO MINEIRO

21h30 – Pouso Alegre x América-MG

Onde assistir: SporTV

​

​NBA

00h – Lakers x Bucks

Onde assistir: Band, SporTV 3 e Youtube da TNT

NHL

21h – Bruins x Penguins

Onde assistir: ESPN 2

NBB

20h – Mogi x Minas

Onde assistir: ESPN 2

SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI

16h30 – Pinheiros x SESI-Bauru

Onde assistir: SporTV 2

​

​19h – Barueri x Osasco

Onde assistir: SporTV 2

