Mundial de Clubes de vôlei: Cruzeiro é superado pelo Civitanova

No seu segundo compromisso no Mundial de Clubes de vôlei masculino, o Sada/Cruzeiro foi derrotado no final da noite desta quarta (4) por 3 sets a 0 (25/23, 30/28 e 25/15) pelo Lube Civitanova (Itália).

Com este resultado a equipe mineira soma uma vitória e um revés na competição realizada na cidade de Betim, em Minas Gerais.

O próximo compromisso do Sada/Cruzeiro será na próxima quinta a partir das 20h30 (horário de Brasília) contra o Al Rayyan Sports, do Catar.