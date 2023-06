Mundial de Clubes 2023: jogos serão disputados em Jidá, na Arábia Saudita

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 11:25 Compartilhe

Nesta segunda-feira (26), a Fifa e a Federação Saudita de Futebol (Saff) anunciaram que os jogos do Mundial de Clubes de 2023 serão realizados na cidade de Jidá, na Arábia Saudita.

Os estádios Cidade dos Esportes Rei Abdullah e Príncipe Abdullah al-Faisal, com capacidades para 62 mil e 32 mil pessoas, respectivamente, vão dividir todas as partidas da competição.

Em 2023, o Mundial de Clubes vai seguir o modelo tradicional, com sete equipes na briga pelo título. Disputam o torneio todos os campeões de cada continente, além do Al Ittihad, vencedor do Campeonato Árabe e que entra como representante do país-sede. Até o momento, todos os times já estão definidos, com exceção do participante da América do Sul, que consegue a vaga após vencer a Libertadores.

Confira as equipes já classificadas para o Mundial de Clubes

África: Al Ahly , campeão da Champions League da CAF;

, campeão da Champions League da CAF; América do Norte, Central e Caribe: León , campeão da Concachampions;

, campeão da Concachampions; América do Sul: Ainda não definido;

Ásia: Urawa Red Diamonds , campeão da Champions League da AFC;

, campeão da Champions League da AFC; Europa: Manchester City , campeão da Champions League da Uefa;

, campeão da Champions League da Uefa; Oceania: Auckland City , campeão da Champions League da OFC;

, campeão da Champions League da OFC; País-sede: Al Ittihad, campeão do Campeonato Árabe.

