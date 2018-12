Mundial começa nesta quarta com espera por Real x River

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – Com o Real Madrid buscando seu terceiro título seguido, o Mundial de Clubes da Fifa começa nesta quarta-feira (12), com a partida entre Al Ain e Team Wellington, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Atrás de seu sétimo título mundial, a equipe espanhola chega nesta edição como grande favorita, e outros seis clubes tentarão desbancar sua supremacia: River Plate, Espérance, Kashima Antlers e Chivas Guadalajara, além de Al Ain e Team Wellington.

O duelo de abertura será realizado no Estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, a partir das 13h30 (horário de Brasília). O vencedor do jogo enfrentará na fase seguinte o Espérance, da Tunísia. Na semifinal, uma dessas equipes pegará o River Plate, da Argentina.

No outro lado da chave, Kashima Antlers, do Japão, e Chivas, do México, se enfrentarão no sábado (15) pelas quartas de final. O vencedor do duelo jogará a semi contra o Real Madrid.

O estreante Team Wellington é o representante da Oceania na competição e está no Mundial após ter conquistado a Liga dos Campeões do continente. O Al Ain, por sua vez, é uma das principais equipes dos Emirados Árabes Unidos e representará o país anfitrião no torneio. Detentor de 13 títulos do campeonato local, o clube disputará pela primeira vez o Mundial. (ANSA)