Mumuzinho revela que Regina Casé lhe emprestou R$ 250 mil: ‘É uma mãezona’

O cantor Mumuzinho, 40 anos, revelou que sua amiga, a atriz e apresentadora Regina Casé, 70, já lhe emprestou R$ 250 mil quando ele comprou seu primeiro apartamento.

Durante participação no podcast PodDelas, Mumuzinho contou que adquiriu o imóvel por pensar que viria decorado, mas se equivocou. Para conseguir mobiliar o apartamento, pediu a ajuda de Casé, que prontamente assinou o cheque.

“Lembro que comprei um apartamento, não tinha dinheiro, comprei financiado, sem entrada… Cheguei no apartamento não tinha nada, só parede… Tinha que ter dinheiro para mobiliar, decoração, cheguei no camarim dela, falei: ‘Regina, me ajuda, comprei apartamento, financiei… Com todo respeito você me empresta R$ 250 mil para fazer uma obra?'”, disse o pagodeiro.

O famoso explicou que deu prazo de um ano para pagar o valor e pediu à Casé que não cobrasse juros, e ela aceitou o acordo. “Ela assinou o cheque, caiu na minha conta R$ 20 mil, chamei um arquiteto, comecei a comprar as coisas, meu apartamento ficou lindo… Fiquei juntando dinheiro e em um ano paguei certinho”.

“A Regina Casé tem essa coisa de mãezona. Ela gosta de apresentar, de unir as pessoas, ela é protetor, cuidadora mesmo. Tudo que sou é referência dela”, elogiou.

Mumuzinho finalizou falando do gesto de generosidade da amiga: “A Regina me fez acreditar que eu posso. Ela me depositava esperança, autoconfiança. Quando entrei no Esquenta minha mente se abre, ela me aconselha, me chama a atenção, ela assinou meu contrato na Globo e passei a ter um salário, consegui ajudar minha família e comecei a comprar coisas que eu queria, um carro. O lado mãezona de cuidar, de apresentar pessoas boas.”