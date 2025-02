Mumuzinho reage após ser acusado pela ex de abandonar o filho e atrasar pensão

O cantor Mumuzinho desativou os comentários nas redes sociais após a mãe de um de seus filhos acusá-lo de ter abandonado o menor, de 13 anos. Nesta terça-feira, 25, a influenciadora Marize Calheiros publicou uma carta aberta, em seu perfil no Instagram, afirmando ainda que o ex-marido não paga a pensão acordada pelos dois há cinco anos.

“Quando eu digo que pai só ama filho quando tá com a mãe, as pessoas ainda acham ruim. Sempre um ‘pai’ ferrando com a vida de um filho, sempre!, escreveu ela na legenda da publicação.

Já no vídeo, a influenciadora fez um longo desabafo.

“Eu tenho um filho com o cantor Mumuzinho, o pagodeiro. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é. O nosso filho tem 13 anos, e há 13 anos o nosso filho sofreu o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura, Dia dos Pais no colégio, o pai nunca foi. Aniversário, acho que só foi duas vezes. Nunca tem tempo”, começou ela.

Em seguida, Marize afirmou que o menino está passando por problemas psicológicos provocados por sentimento de abandono, e que ele questiona o motivo de seus irmãos estarem sempre ao lado do pai, e ele não.

“O Kaik está com um problema psicológico, está em tratamento por falta do pai, e só fui acordar para isso ano passado, porque ele teve uma crise de ansiedade na escola. O colégio está ciente disso. Ele chorou, falando a falta que o pai faz. Lá atrás, quando chorava, no dia seguinte passava, mas agora não. Agora ele não consegue entender. Ele não está conseguindo administrar o sentimento de abandono”.

Ainda segundo a ex do cantor, o filho costuma mandar mensagem para o pai, mas ele não retorna. Marize contou que o artista chegou a alegar não ter R$ 200 para pagar uma explicadora para o filho,

Mumuzinho reage às declarações

Mumuzinho desativou os comentários nas redes sociais após a publicação de Marize Calheiros.

Mais tarde, o artista negou existir abandono de sua parte, alegando que, todo ano, viaja com os três filhos, costuma comemorar aniversários, entre outros eventos.

“Não existe abandono. Abandono é eu não ter nenhuma relação com ele. Devido a minha vida [carreira musical], infelizmente, meus três filhos sofreram com ausência, mas nada tem a ver com abandono”, declarou ele em entrevista para a colunista Fábia Oliveria, do portal Metrópoles.

“A gente viaja todo ano juntos, temos diversas fotos juntos. Acabamos de voltar de Nova Iorque”, completou ele.

Sobre o não-pagamento de pensão, o cantor garantiu que está em dia e que espera decisão da Justiça sobre um acordo de atualização do valor fixado.