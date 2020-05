Mumuzinho promove primeira Live-Show após se curar do coronavírus

Após testar positivo para o novo coronavírus e se curar da doença, o cantor Mumuzinho, de 36 anos, irá promover a sua primeira Live Show, no dia 7 de junho, ás 18h.

Respeitando a Organização Mundial da Saúde (OMS) e pensando na segurança de todos, a transmissão não vai mais acontecer na varanda de sua casa.

Com o intuito de levar diversão ao público, arrecadar doações aos necessitados e, claro, conscientizar a todos sobre os riscos e necessidade do isolamento social, o pagodeiro mandou um recado: “É com muita alegria que remarco a minha live. Passei por momento difíceis nessa pandemia, mas estou curado e pronto para levar a alegria a todos de casa. Conto com o carinho de todos vocês”.