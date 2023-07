Mumuzinho não é o único: veja cantores que ganharam milhões de verba pública para fazer shows

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/07/2023 - 10:14 Compartilhe

O cantor Mumuzinho irá receber do governo do Rio de Janeiro mais de R$ 1 milhão para fazer shows, segundo informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles. O artista fará apresentações em oito cidades, em edições do evento “O Rio continua lindo, e perto!”.

Ainda de acordo com o jornalista, a confirmação da dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial fluminense na quarta-feira, 26.

Para Guilherme Amado, a secretaria de Turismo afirmou que o contrato de Mumuzinho “inclui chachê, custo operacional, além de passagens e hospedagens para apresentações em outros estados”.

“Os shows do cantor Mumuzinho fazem parte do programa O Rio Continua Lindo! E Perto, que promove o Rio de Janeiro como destino turístico. Nos valores contratados, estão incluídos os cachês, todo o custo operacional do evento, como montagem de palco, ryder de iluminação e sonorização, passagens e hospedagens. Os valores de pagamento do artista equivalem à quantidade de shows contratados. O contrato do Mumuzinho contempla oito shows, cada um custando R$ 185 mil, que inclui chachê, custo operacional, além de passagens e hospedagens para apresentações em outros estados”.

IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Mumuzinho para saber se ele gostaria de se posicionar sobre o assunto, mas até o fechamento desta nota não tivemos retorno.

Além de Mumuzinho, outros cantores também ganharam milhões de verba pública para fazer shows. A nossa reportagem lista alguns deles abaixo. Confira!

Gusttavo Lima

No ano passado, o MPRR (Ministério Público do Estado de Roraima) abriu investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz (RR), com cachê fixado em R$ 800 mil.O sertanejo foi contratado para participar da 24ª Vaquejada e da 13ª Feira de Agronegócios de São Luiz, programadas para o mês de dezembro.

A Promotoria solicitou informações sobre a contratação do show, como os recursos foram arrecadados e também se haverá retorno para a municipalidade.

Latino

Em 2014, Latino recebeu R$ 120 mil pela participação num show de 35 minutos no evento ‘Arena Agosto Show’, que foi promovido pela prefeitura de Lagoa Santa (MG).

Netinho

Segundo informações do jornal O Globo, em fevereiro de 2020, o cantor Netinho ganhou R$ 125 mil por uma apresentação de uma hora e quarenta minutos, da prefeitura de Corumbá (MS).

Sérgio Reis

Ao longo de sua carreira, o cantor Sérgio Reis já utilizou diversas vezes do dinheiro de prefeituras. Além de shows em cidades pequenas, ele já recebeu R$ 126 mil do governo do Paraná por participar de campanhas publicitárias em 2021, e outros R$ 398,2 mil em verbas de origem pública pelo Sest (Serviço Social do Transporte) e o Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), em troca de divulgação de iniciativas das entidades nas redes sociais.

Zé Neto e Cristiano

O jornalista Demétrio Vecchioli listou alguns shows da dupla Zé Neto e Cristiano que foram pagos por prefeituras, todos com valores que variam entre R$ 550 mil e R$ 180 mil, segundo os documentos municipais.





