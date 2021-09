Mumuzinho ganha conselho de Tiago Leifert após pedir para apresentar o BBB

Mumuzinho deixou claro que gostaria de entrar no lugar de Tiago Leifert para apresentar o BBB22. Após a declaração, o ator ganhou até conselho do ex-apresentador, que disse para ele começar por outro reality. “Fala com Boninho e faz minha trajetória, começa no The Voice. Quando você pegar o jeito, dá o próximo passo”, declarou Leifert.

Tudo isso aconteceu durante uma entrevista de Mumuzinho ao Cara a Tapa, programa de Rica Perrone no YouTube. “Você está ligado como é o esquema lá: 24 horas e não tem lazer, praia, futebol, nem nada. Eu apoio a nomeação de Mumu para apresentar o BBB com textão toda terça-feira e jogo da discórdia”, disse Leifert.

“Não sou contratado da casa, não, é por obra que eu trabalho lá. E mesmo assim sou grato, tenho grandes amigos lá, foi a empresa que me revelou e quero ter mais oportunidades lá dentro”, declarou Mumuzinho sobre a Globo.

Confira a entrevista completa:

