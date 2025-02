Mumuzinho e Thiaguinho cantam juntos ‘Sou Céu ou Chão’ durante show em SP

Mumuzinho se uniu ao amigo Thiaguinho para uma participação especial no show “Banjo e Boné”, na Vila JK, na zona sul de São Paulo, na noite da última quarta-feira, 4. Além do eterno sucesso “Fulminante”, que completa 10 anos em 2025, os cantores emocionaram o público com o feat “Sou Céu ou Chão”, feat de Mumuzinho com Thiaguinho para o DVD “Conectado”. A música já é sucesso, com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

+Mumuzinho lança single de verão ‘De pegas com ex’ em parceria com Michele Andrade

+Mumuzinho lança ‘Conectado Vol. 2’ com participações de Thiaguinho e Belo

Em clima de “Conectado”, Mumuzinho retorna ao Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro para um show inesquecível. Além dos elementos que impressionaram os fãs na gravação do DVD, o show para os cariocas conta com a participação especial do cantor Belo. A apresentação marca o início da Tour “Conectado”, que promete rodar o Brasil e emocionar os fãs.

Sob a direção artística e de vídeo da produtora conceituada TS Music, o show traz uma estrutura grandiosa digna de uma estrela da música, e uma experiência visual única inspirada na Broadway, com muita interação entre o artista, atores e bailarinos. O uso de tecnologia de ponta, como os painéis de LED transparentes utilizados em shows do U2, adicionou um toque internacional ao espetáculo.

Com parcerias de peso, direção criativa inspirada em grandes produções internacionais, performances cativantes e milhões de acessos no Youtube, “Conectado” é o maior projeto da carreira do cantor até o momento, se tornando uma celebração de toda a sua trajetória, além de um presente especial para os fãs do cantor.

Mumuzinho, que possui mais de 15 anos de carreira e uma indicação ao Grammy Latino no currículo, segue consolidando sua trajetória como um dos artistas mais respeitados e amados do Brasil. “Conectado” é a celebração de sua história e uma reafirmação de seu compromisso com a música.