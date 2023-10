Mumuzinho cancela show após sentir dores fortes na região torácica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2023 - 20:11 Para compartilhar:

O cantor Mumuzinho, 39, teve que cancelar seu show no sábado, 21, no Rio Grande do Sul por motivos de saúde. Em nota, a equipe do famoso informou que ele se recupera de um quadro de dor aguda e intensa na região torácica e escapular direita.

“O artista “encontra-se bem”. “Ele foi submetido a um bloqueio analgésico para dor e está incapacitado de realizar o show neste final de semana”, afirmaram as empresas responsáveis pelo gerenciamento da carreira de Mumuzinho, na nota oficial.

O pagodeiro passou por atendimento médico nos últimos dias. Na sexta-feira, 20, Mumuzinho compartilhou uma série de vídeos nos Stories do Instagram contando que estava com inflamação muscular e sentindo muita dor.

