Multiplan: Vendas dos shoppings superaram os níveis de 2019 pela 1ª vez em 2 anos

A Multiplan informou que, pela primeira vez desde a chegada da pandemia, as vendas nos shoppings já supera os níveis de 2019, quando a crise sanitária ainda não havia se instalado no País.

As vendas totais dos lojistas somaram R$ 5,6 bilhões no quarto trimestre de 2021. O montante foi 29,8% superior ao registrado nos mesmos meses de 2020, e também superaram em 8,1% o registrado no mesmo intervalo de 2019.

Segundo a Multiplan, 14 dos seus 20 empreendimentos tiveram aumento nas vendas em relação aos níveis pré-pandêmicos nos últimos três meses do ano passado. Os destaques foram o Parque Shopping Maceió e o Village Mall, com altas de 24,1% e 22,3%, respectivamente.

A recuperação continuou em janeiro. As vendas no mês somaram R$ 1,2 bilhão, crescimento de 42,6% em relação a janeiro de 2021 e expansão de 4,4% em relação ao mesmo mês de 2019.

No caso das vendas nas mesmas lojas (que consideram apenas as lojas abertas no mesmo intervalo) houve crescimento de 10,3% na comparação entre o quarto trimestre de 2021 e o mesmo período de 2019. O aluguel nas mesmas lojas subiu 41,4% nessa mesma base de comparação.

A ocupação dos shoppings fechou 2021 em 95,3%, ante 95,8% um ano antes. Por sua vez, a inadimplência dos lojistas baixou para 4,6% de 5,8%.

