Multiplan tem lucro líquido de R$ 302,581 milhões no 4º trimestre, alta de 26,6%

A Multiplan – dona de uma rede com 20 shopping centers – teve lucro líquido de R$ 302,581 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 26,6% ante o mesmo período de 2022, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 8.

A melhora do resultado foi puxada pela ampliação da receita com aluguéis de lojistas, estacionamentos e venda de imóveis no seu braço de incorporação imobiliária. No acumulado de 2023, o lucro líquido aumentou 32,6% perante 2022, totalizando R$ 1,020 bilhão. Com esse resultado, a companhia ultrapassou pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão em lucro.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 393,058 milhões no quarto trimestre de 2023, crescimento de 4,9% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda encolheu 4,2 pontos porcentuais, para 68,9%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 383,424 milhões no trimestre, avanço de 11,6%, enquanto a margem FFO teve um aumento de 0,2 pontos porcentuais, para 67,2%%.

A receita líquida totalizou R$ 570,557 milhões no trimestre, alta de 11,4%. A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 2,3%, para R$ 509,358 milhões, com reajustes de contratos e ocupação elevada dos empreendimentos. A receita de estacionamentos aumentou 12,4%, chegando a R$ 84,804 milhões, devido ao aumento no fluxo de carros e subida no valor das tarifas.

Além disso, o faturamento com venda de imóveis deu um salto de 213%, para R$ 28,342 milhões.

A companhia reportou ainda uma redução de 34,5% na linha de depreciação e amortização, que ficou negativa em R$ 33,891 milhões.

