Multiplan tem lucro de R$207 mi no 1º tri; vendas nas lojas sobem 16%

SÃO PAULO (Reuters) – A Multiplan teve lucro líquido de 207,2 milhões de reais no primeiro trimestre, crescimento de 20,8% sobre o desempenho de um ano antes, quando as vendas em shoppings no país foram afetadas por medidas de isolamento social geradas por variante da Covid-19.







A operadora de shoppings centers, que atua no segmento de médio a alto padrão, teve uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 367,6 milhões de reais, alta de 20,4% na comparação anual.

As vendas nas lojas dos shoppings da Multiplan subiram 16% sobre o primeiro trimestre de 2022, para 4,6 bilhões de reais, o maior valor já registrado em um primeiro trimestre. A taxa média de ocupação ficou quase estável, em 94,7%, em relação aos 94,8% dos três primeiros meses do ano passado.

A Multiplan teve receita líquida de 471,6 milhões de reais de janeiro ao fim de março, crescimento de 12,3% sobre o desempenho de um ano antes, quando a receita líquida atingiu 420 milhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Fabrício de Castro)

