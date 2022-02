Multiplan tem lucro de R$213,6 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de shopping centers e empreendimentos imobiliários Multiplan informou nesta quinta-feira alta de 45,5% no lucro líquido do quarto trimestre ante mesmo período do ano anterior, apoiada por maior receita e menor carga tributária.

O lucro da companhia entre outubro e dezembro somou 213,6 milhões de reais, contra 146,86 milhões de reais um ano antes.

A companhia afirmou ainda que o desempenho em janeiro mostrou um crescimento de 42,6% nas vendas sobre mesmo mês de 2021, para 1,2 bilhão de reais.

As vendas dos lojistas da empresa no quarto trimestre somaram 5,6 bilhões de reais, superando níveis anteriores à pandemia, com alta de 8,1% sobre o quarto trimestre de 2019. O desempenho ocorreu após shoppings da empresa funcionaram 100% das horas normais pela primeira vez desde a chegada da Covid-19.

Segundo a Multiplan, o valor das vendas no quarto trimestre foi recorde na história da empresa, avançando 29,8% sobre o mesmo período de 2020.

No quarto trimestre, as vendas mesmas lojas da Multiplan subiram 10,3% ante mesmo período de 2019. No terceiro trimestre, o indicador havia crescido apenas 1,5% na mesma comparação.

A taxa de ocupação de lojas nos empreendimentos da empresa ficou em 95,3% no trimestre encerrado em dezembro, ante 95,8% no quarto trimestre de 2020.

A Multiplan teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 285,2 milhões de reais de outubro a dezembro, quase o dobro do desempenho de um ano antes. Mas no ano, o Ebitda recuou 41%, a 810,8 milhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

