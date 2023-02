Multiplan tem alta de 12% no lucro do 4° tri; vendas em janeiro sobem 23%

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 19:15 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de shoppings centers Multiplan divulgou nesta quinta-feira alta de 11,9% no lucro líquido do quarto trimestre de 2022 ante mesmo período do ano anterior, atribuindo o resultado à alta nas receitas e queda de amortizações.

O lucro líquido da empresa foi de 239 milhões de reais entre outubro e dezembro, contra lucro de 213,6 milhões um ano antes.

A empresa afirmou que a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 31,3% ano a ano, para 374,6 milhões de reais, com a margem crescendo de 64% para 73,1%.





A receita líquida da Multiplan foi de 512,4 milhões de reais no trimestre, alta de 14,9% frente a um ano antes.

A empresa disse que as despesas financeiras limitaram seu lucro, com avanço de 19,9%, a 106,6 milhões de reais, diante da alta das taxa de juros. As depreciações e amortizações, porém, caíram 10,9%.

A Multiplan ainda adiantou alguns números de 2023. Segundo a empresa, as vendas em seus shoppings em janeiro cresceram 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A empresa já havia divulgado os dados de vendas do quarto trimestre.

(Por André Romani)





