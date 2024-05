Multiplan suspende temporariamente operação do ParkShopping Canoas devido a enchentes no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 18:03 Para compartilhar:

A Multiplan informou que suspendeu temporária e parcialmente a operação do ParkShopping Canoas, mantendo apenas o funcionamento da operação de supermercado, visando atender às necessidades básicas da população do Rio Grande do Sul.

A companhia ainda informa que segue trabalhando junto às autoridades, buscando atenuar os impactos causados pelas fortes chuvas.

“A Multiplan reitera sua solidariedade com toda a população gaúcha, seus colaboradores e clientes”, diz a empresa em comunicado ao mercado.