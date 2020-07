Multiplan: shoppings em Jundiaí operam serviços essenciais, delivery e drive-thru

Após reabrir o JundiaíShopping no começo de junho, a Multiplan informou há pouco que as atividades dos centros comerciais no município de Jundiaí, no interior de São Paulo, estão operando somente com os serviços considerados essenciais, e em horários restritos.

Além disso, estão permitidos serviços com delivery e drive-thru, e as demais atividades comerciais estão suspensas pelas autoridades locais.

