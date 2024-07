Multiplan: Investimentos são de R$ 270,1 mi no trimestre, focados em expansões e revitalizações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 19:18 Para compartilhar:

A Multiplan reportou investimentos de R$ 270,1 milhões no segundo trimestre, voltados para 4 projetos de expansão e de 14 revitalizações, além da aquisição de participação minoritária no shopping Park Jacarepaguá e a construção da primeira fase do residencial Golden Lake.

A companhia também está trabalhando nos futuros lançamentos das expansões dos shoppings de Jundiaí e São Caetano, bem como na segunda fase do Golden Lake.

A Multiplan informou ainda que está focada em destravar o valor do seu

banco de terrenos. Desse modo, anunciou a venda de quatro terrenos na cidade de Ribeirão Preto.

A Multiplan encerrou o segundo trimestre de 2024 com dívida líquida de R$ 2,193 bilhões, montante 7,4% maior que no primeiro trimestre deste mesmo ano. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) subiu para 1,4x, de 1,32x nessa comparação trimestral. No fim de junho, a posição de caixa era de R$ 996,7 milhões.

A companhia emitiu, em maio, um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 300 milhões, e fez em junho emissão de uma debênture de R$ 500 milhões. “A liquidez de caixa deverá ser fundamental para a estratégia de alocação de capital”, destacou a companhia.