Multiplan informa retomada de operações do ParkShopping, em Curitiba

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários anunciou que irá retomar a partir de segunda-feira, 5, as atividades no Park Shopping Barigüi, em Curitiba. De acordo com as orientações das autoridades locais, o empreendimento irá funcionar em horário reduzido.

“A determinação anunciada será acompanhada pela companhia, de acordo com o desdobramento dos fatos, novas determinações ou orientações das autoridades”, acrescenta a administradora de shoppings em fato relevante.

