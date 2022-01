Multiplan atinge R$ 5,6 bilhões em vendas e bate recorde no 4º tri

A empresa de shoppings Multiplan atingiu R$ 5,6 bilhões em vendas no quarto trimestre de 2021, número recorde na história da companhia. O crescimento de 8,1% ante o mesmo período no ano anterior é puxado pelas vendas da época de Natal.

O último trimestre de 2021 foi o primeiro do ano com 100% da operação em horário regular, mesmo com restrições de capacidade e eventos. A semana do Natal, especificamente, gerou vendas de cerca de R$ 1 bilhão, 16,7% acima de igual período de 2019.

O indicador de aluguel nas mesmas lojas (abertas há mais de 12 meses) apresentou crescimento de 41,4%. Já as vendas nas lojas tiveram aumento de 10,3% ante o quarto trimestre de 2019, “com forte recuperação nos segmentos de alimentação e serviços e com o segmento de Vestuário crescendo 19,0%”, segundo a empresa.

A taxa de ocupação foi de 95,3%, acima da 95,2% do terceiro trimestre e a maior do ano. No primeiro e no segundo trimestres o índice foi de 94,6%. Também a companhia destaca que no período dez shoppings tiveram ocupação maior ou igual a 97% – notadamente, Pátio Savassi, com 97,9%, e ParkShoppingSãoCaetano, com 98,4%.

No quarto trimestre, houve mais de 14 mil metros quadrados de área bruta locável assinada, em 133 lojas. No ano, foram 63 mil m2 para novos lojistas, ou 7,9% do total.

