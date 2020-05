Multiplan assina carta de intenções para venda do Diamond Tower por R$ 810 mi

A Multiplan anunciou no final da noite desta terça-feira (19) ter assinado carta de intenções com o FII BTG Pactual Corporate Office Fund para a venda do edifício Diamond Tower, uma das torres do complexo de escritórios Morumbi Corporate, por R$ 810 milhões. A conclusão da operação, acrescenta a companhia no comunicado ao mercado, depende de condições precedentes e da aprovação final das duas partes.

Desenvolvido e administrado pela Multiplan, o complexo interligado ao Morumbi Shopping foi inaugurado em agosto de 2013 na capital paulista. O empreendimento é composto pelo Diamond Tower (de 18 pisos), pela Golden Tower (de 26 pisos) e por uma área de restaurantes interligando os edifícios, a Plaza Gourmet. Em 2019, o complexo de escritórios do empreendimento, de 74.198 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), gerou uma receita de locação de R$ 93,5 milhões, com 95,2% de sua área ocupada.