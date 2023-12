Multiplan anuncia 6ª expansão do MorumbiShopping com 13.141 m² de novas lojas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 19:49 Para compartilhar:

A Multiplan anunciou nesta quinta-feira, 7, o lançamento da sexta expansão do MorumbiShopping, com 13.141 metros quadrados (m²) de novas lojas, incluindo a adição de 7.377 m? de área bruta locável (ABL, a área disponível para lojas) e uma readequação do mix de 5.764 m?. Adicionalmente, o shopping revitalizará sua arquitetura, mobiliário e fachada, informou a companhia.

As obras estão previstas para iniciar em março de 2024, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2026. A ampliação elevará a ABL do shopping para 63.332 m². O investimento total na expansão e readequação será de R$ 233 milhões, e a Multiplan contará com um investimento proporcional à sua participação no ativo.

“Estes investimentos visam acelerar ainda mais a trajetória de crescimento contínuo deste ativo que, nos últimos 12 meses, encerrados em setembro, foi a maior venda/m? do portfólio da Multiplan”, diz.

A expansão, que será distribuída em três andares, contará com 40 novas lojas, incluindo cinco que serão realocadas. O projeto oferecerá um rooftop, que contará com uma área gourmet com seis restaurantes. O mix ainda trará novas opções de serviços, conveniência, moda, gastronomia e entretenimento.

