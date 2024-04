Multiplan adquire participação remanescente do shopping ParkJacarepaguá por R$ 66 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 18:40 Para compartilhar:

A Multiplan exerceu o seu direito de preferência na aquisição da participação remanescente de 9% do shopping center ParkJacarepaguá por R$ 66 milhões, elevando sua participação no empreendimento para 100%.

A aquisição corresponde a 3.594 m? de área bruta locável (ABL), além de participação equivalente de um terreno adjacente de 17.995 m?.

O pagamento será feito da seguinte forma: R$ 40 milhões à vista no ato da assinatura da escritura definitiva de compra e venda (ECV), e o saldo de R$ 26 milhões, indexados pelo IPCA, em duas parcelas.

A primeira parcela do saldo será no valor de R$ 16 milhões em até 12 meses a contar da data da ECV, enquanto a segunda parcela será no valor de R$ 10 milhões em até 18 meses a contar da ECV.

Esse valor representa um custo de aquisição por ABL de R$ 18.363/m?, 13,3% abaixo do custo de desenvolvimento histórico por ABL do ParkJacarepaguá de R$ 21.188/m?.

Segundo a Multiplan, a conclusão da aquisição ainda está sujeita ao “cumprimento de condições precedentes usuais em negócios desta natureza”.

