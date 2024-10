Multimilionário, Gusttavo Lima ganha celular de R$ 10,6 mil de fã

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 8:03 Para compartilhar:

Gusttavo Lima, de 35 anos, não quis comprar um celular novo após danificar o antigo, mas teve quem fizesse isso por ele. O cantor, que é dono de um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, ganhou de um fã nesta quarta-feira, 23, um novo aparelho.

O “mimo” foi dado após o sertanejo mostrar nas redes sociais que seu celular antigo, um iPhone 14 Pro Max, estava totalmente danificado, mas que mesmo assim ele estava sem tempo para adquirir um novo.

“Graças a Deus começou a chegar do povo do coração bom. Esse aqui é o 16 já? Você está doido, daqui a pouco está no 50 já. [Veio] diretamente de Ribeirão Preto”, declarou Gusttavo, ao mostrar o aparelho que ganhou — um iPhone 16 Pro Max, avaliado em mais de R$ 10,6 mil. “Valeu, bebê”, agradeceu o artista.

+ Família banca cachê de R$ 1,1 milhão para Gusttavo Lima cantar na festa de 15 anos da filha em Brasília

O Embaixador viralizou ao mostrar o estado caótico do seu celular, após quebrado.

“Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui”, disse ele, aproximando o telefone da câmera. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer, para trocar um para o outro, como é que faz?”, declarou.

“E vai continuar assim, não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de telefone 16, 17, 20, 50, 80 … Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar. Como diz o ditado, a p*ca entorta no c* do rico, e quebra no do pobre.”