Multimarcas aproveita bom momento dos usados para abrir segunda loja

Rio – A cada cinco carros e comerciais leves vendidos no país até julho, quatro eram usados ou seminovos, aponta relatório da Federação das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Ao todo, 6,1 milhões de veículos usados trocaram de dono neste período, enquanto o mercado de zeros só emplacou 1,4 milhão de unidades. Somente em julho, o mercado de seminovos avançou 24%.

A expectativa positiva do setor é compartilhada pela multimarcas Robmar Automóveis, que inaugura amanhã a sua mais nova loja, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Com capacidade para mais de 100 carros, o espaço marca os 25 anos de fundação da rede revendedora. A loja fica na Estrada Monteiro, 549.

Promoção